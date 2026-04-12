Keçiörengücü ve Serikspor 0-0 Berabere

Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Barış Çiçeksoyu, Tuncay Ercan
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere (Dk. 82 Süleyman Luş), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 64 Rroca), Ezeh (Dk. 72 Ali Akman), Fernandes (Dk. 82 Enes Yılmaz)
Serikspor: Veysel Sapan, Skvortsov, Mehmet Demirözü, Montes, Cengiz Demir, Caner Cavlun, Topalli (Dk. 86 Adeola), Nalepa, Selim Dilli (Dk. 86 Burak Asan), Nwachukwu (Dk. 72 Şeref Özcan), Sadygov (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)
Sarı kartlar: Dk. 30 Selim Dilli, Dk. 50 Skvortsov, Dk. 61 Montes, Dk. 71 Nalepa (Serikspor), Dk. 90+3 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Serikspor 0-0 berabere kaldı.
