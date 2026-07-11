Keçiörengücü Yeni Transferlerle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, stoper Yunus Emre Metin ile sağ bek Oktay Gürdal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Yunus Emre Metin ile geçen sezon 3. lig ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozok Spor forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Oktay Gürdal'ın transfer edildiği bildirildi.
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