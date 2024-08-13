Keita Balde Sivasspor'a transfer oldu

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- Keita Balde resmen Sivasspor'da

SİVAS - Sivasspor, Senegalli yıldız futbolcu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Keita Balde ile anlaşmaya vardı. Gece geç saatlerde Sivas'a gelen Balde, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

8 Mart 1995'te İspanya'da dünyaya gelen Balde futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giyen sporcu, Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol'da görev yaptı. Kariyerinde 342 maça çıkan sporcu 81 kez gol sevinci yaşadı ve 47 kez de asist yaptı. Balde, 40 kez de Senegal formasını giydi.