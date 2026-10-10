Kelsey Bone ile yollarını ayıran Turgutlu Belediyespor camiadan özür diledi - Son Dakika
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Kelsey Bone ile yollarını ayıran Turgutlu Belediyespor camiadan özür diledi

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Turgutlu Belediyespor, rakip oyuncuyla gerginlik yaşanan Melikgazi Kayseri Basketbol maçının ardından Kelsey Bone ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, yaşanan olaylar nedeniyle basketbol camiasından özür diledi ve benzer olaylar için önlem alacağını bildirdi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Turgutlu Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol maçında rakip oyuncuyla gerginlik yaşayan Kelsey Bone ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Melikgazi Kayseri Basketbol maçında yaşanan olaylar nedeniyle basketbol camiasından özür dilendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Kelsey Bone maç sonrası yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş savunmasını iletmiştir. Daha sonrasında kendisiyle ve menajeriyle yaptığımız görüşmelerde yollarımıza ayırmaya karar verdiğimiz açıklamak isteriz. Ayrılık sürecinde kendisinin gösterdiği olgunluk için teşekkür eder, bundan sonrasında başarılar dileriz. Bir daha bu olayların yaşanmaması adına kulübümüz adına gerekli önlemleri alacağımızı ifade ederiz."

Kaynak: AA
BasketbolKayseriSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kelsey Bone ile yollarını ayıran Turgutlu Belediyespor camiadan özür diledi - Son Dakika
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