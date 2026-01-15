Kayserili sporcu, Masa Tenisi Millî Takımı\'na çağrıldı

16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Minik-Küçük Milli Takım Gelişim Kampı'na Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Kemal Kashoush davet edildi.

Ankara'da düzenlenecek Masa Tenisi Minik-Küçük Milli Takım Gelişim Kampı'na çağrılan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Kemal Kashoush bugün Kayseri'den ayrılacak. Milli takıma davet edilen sporcuyu tebrik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sporcu ve milli takım antrenörü Ufuk Uçmak'a başarılar dileyerek, başarılarının devamını temenni etti. - KAYSERİ