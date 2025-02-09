Kemal Özdeş: Ankaragücü yarışta kalacak - Son Dakika
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Kemal Özdeş: Ankaragücü yarışta kalacak

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, İstanbulspor mağlubiyetine rağmen takıma inancının tam olduğunu belirtti.

09.02.2025 19:22
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, İstanbulspor mağlubiyeti sonrası iyi bir ekip olduklarına inancının tam olduğunu söyleyerek, "Takımımın yarışın içinde son ana kadar olacağına inanıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İstanbul deplasmanında oynadığımız iki maçı kaybettik. Çok üzgünüm. Maçın ilk 10 dakikasına istediğimiz gibi başladık. Bu süreçte pozisyonları bulan da bizdik. İleri çıkışlarda sıkıntı yaşayınca ciddi bir İstanbulspor baskısıyla karşılaştık. Devrenin sonuna kadar büyük baskı kurdular ve kalemizde pozisyonlar yakaladılar. Devre arasında oyuncularıma maçın ilk bölümündeki gibi oynamamız gerektiğini ve rakibi kale alanımızdan uzak tutmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarının başından itibaren pozisyonlar yakalık ve devamlı olarak oyunun içinde olduk. İlk gölü biz bulsaydık diye geçiriyorum içimden ama futbol böyle bir oyun. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyordu. Sonrasında uzaktan gelen bir şut sonrası kalemizde golü gördük. Maçın devamında yine pozisyonlar yakalamamıza rağmen değerlendiremedik ve sonuç olarak kaybettik" diye konuştu.

"Taraftarlarımızdan bu takıma sonuna kadar destek olmalarını istiyorum"

Kadro yapılanması sonrası daha iyi sonuç alacak bir ekip olacaklarını vurgulayan Özdeş, "Bugün takımın başında 6. maçıma çıktım. İlk geldiğim günden itibaren bir değerlendirme yapıyorum. Camiamın inancının en düşük olduğu dönemdeyiz. Gelenler, gidenler, sakatlıklar oldu. Bugün de hazır olmayan oyuncularımız vardı. Bazı oyuncularımızdan beklenen katkıyı alamadık. Fakat bu takım Ankara'ya döndüğünde tam olarak hazırlanacak. İlk geldiğim gün bu takıma ne kadar inanıyorsam şu anda daha da fazla inanıyorum. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Kalan 15 haftada camiamızdan ve taraftarlarımızdan destek istiyorum. Ben de kendi adıma değerlendirme yapacağım. Çünkü Ankaragücü için en iyisini istiyorum. Takımımın yarışın içinde son ana kadar olacağına inanıyorum. Kalan maçlarımızın 9'u iç sahada 6'sı deplasmanda olacak. Taraftarlarımızdan bu takıma sonuna kadar destek olmalarını istiyorum. Ben zaten inanıyorum fakat ben olsam da olmasam da iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligin sonunda play-off'un içinde olan bir takım olacağını düşünüyorum. Perşembe günü bir maçımız var. Yarın sabahtan itibaren o maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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