Kemal Özdeş: Gücümüz Yeterli - Son Dakika
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Kemal Özdeş: Gücümüz Yeterli

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MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Özdeş, camianın kayıpları aşacak güce sahip olduğunu belirtti.

02.02.2025 17:10
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- Kemal Özdeş: "Camiamız bu durumu aşacak güce sahip"

İSTANBUL - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Camiamız bu durumu aşacak güce sahip" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. İlk 20 dakikada planladığımız oyunu oynayabildik. Topa sahip olduk ve geçişleri iyi yaptık. Merkez savunmacımız Mahmut'un sakatlanarak oyundan çıkması oyun planımızı bozdu. Bunu hiç beklemiyorduk. Tüm motivasyonumuzu bozdu. Oyun, genel anlamda dalgalı da olsa atanın kazanacağı bir maç görüntüsü veriyordu. Rakibimiz sonrasında geçiş futbolunda bizden daha etkili oldu. Ayağa kalkıp bunu düzeltmeye çalışacağız. Sakat ve cezalı oyuncularımız dönüyor. Negatif bir durum var ortada fakat bunu değiştirmek için çabalayacağız" diye konuştu.

Sezon sonu hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getiren Özdeş, "Kötü gidişatın farkındayız. Bunu değiştirecek olan da yine biziz. Türkiye Kupası bizim için hedef değil. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Takıma bir iki takviye daha yapacağız. Her maçımız bizim için final. Camiamız bu durumu aşacak güce sahip" açıklamalarında bulundu.

"Taraftarımız savaşan bir takım görmek istiyor"

MKE Ankaragücü taraftarlarının gösterdiği tepkilere ilişkin de konuşan Kemal Özdeş, "Taraftarlarımız bugün rakip takım taraftarlarından daha coşkuluydular. Savaşan bir takım görmek istiyorlar. Haklılar. Biz de sahada daha iyi mücadele ederek onlara karşılık vermek istiyoruz. Sonucun sorumlusu benim. Onlardan özür diliyorum. Yakalayacağımız çıkışla birlikte kazanan bir takım oluşturmak onlara verebileceğimiz en güzel hediye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kemal Özdeş: Gücümüz Yeterli - Son Dakika

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