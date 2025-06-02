Kemer\'de Muaythai Dünya Şampiyonası Tamamlandı, Türkiye 28 Madalya Kazandı

Kemer'de IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde madalyaları verildi. Türkiye Muaythai Milli Takımı, 28 madalya ve 80 puanla dünyanın en iyi takımı ödülünü kazandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun Göynük Belediye Başkanlığı döneminde Kemer'e kazandırılan Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 71 ülkeden 600 sporcu katıldı. Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Muaythai Federasyonu ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından düzenlenen şampiyonada, sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Muaythai Milli Takımı, elit büyükler kategorisinde 3'ü altın, 8'i gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 14 madalyayla dünya şampiyonluğunu kazandı. Ay-yıldızlı sporcular, 23 yaş altı wai-kru, mai muay kategorisinde ise 1'i altın, 6'sı gümüş, 7'si bronz olmak üzere 14 madalya elde etti.

Şampiyonada kıran kırana mücadeleler oldu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduk. 600 sporcunun katıldığı şampiyonada kıran kırana mücadeleler oldu. Kemer'i spor organizasyonlarının merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm sporcuları da tebrik ederek başarılarının devamını dilerim" dedi. - ANTALYA