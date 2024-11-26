Kemer U16 Takımı Antalya Kundu\'yu 4-0 Mağlup Etti

Kemer Belediye Merkez Spor U16 Takımı, Antalya Kundu Spor'u 4-0 mağlup etti.
Kemer Belediye Merkez Spor U16 Takımı, Zeytinköy 1 No'lu Sahada karşılaştığı Antalya Kundu Spor'a karşı ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini ise Roni Uluş, Eray Altınyay, Furkan Özdağ ve Alihan Tosun kaydetti. - ANTALYA
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