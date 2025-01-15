Kemerburgaz Tesisleri Tamamlandı

Spor

- Metin Öztürk: "Kemerburgaz'da her şey bitti"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk

"Birkaç hafta içinde Florya projesinin ihalesi yapılacak"

"Futbolda uzak ara öndeyiz"

"Başkanımız şu an hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor"

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini söyledi. Öztürk ayrıca birkaç hafta içinde Florya projesinin ihalesinin yapılacağını da ifade etti.

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade ederek, "Başkanımız şu an hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor. Tüm başkanlarımız kıymetli, bundan önceki başkanlarımız da inanılmaz işler yaptı. Ama yakın zamanda göreceksiniz sayın Dursun Aydın Özbek, büyük bir özveriyle bunu başka bir yere taşıdı" diye konuştu.

"Birkaç hafta içinde Florya projesinin ihalesi yapılacak"

Florya projesinde birkaç hafta içinde ihalenin yapılacağı söyleyen Öztürk, " Adnan Polat'ın ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz, buna rağmen Adnan başkanımız, sizlerden pek çok kişinin katıldığı komiteyle beraber Florya konusunu tamamladı. Dün nihai toplantıyı yaptı. Birkaç hafta içinde oranın ihalesi başlayacak. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kemerbugaz'da her şey bitti"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini açıklayan Metin Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir sponsorla değil, sizlerin paralarıyla, kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Çünkü diğer kulüplerde hep bir ismi görüyorsunuz. Burada yazan tek isim, Galatasaray. Okan hocamız karar verecek, ay sonunda mı, öbür ayın ortasında mı geçecek. Onun düşüncesi bizim için çok kıymetli. Rekabet koşulları açısından belki birkaç hafta daha beklemek isteyebilir. Tesis 14 bin 500 metrekare. Florya'nın tamamı 4 bin 500 metrekare. Yakın zamanda altyapı için çalışmaya başlayacağız. İnşaatının başlaması için Florya'da daha bir süre var, alan firmanın ruhsat ve diğer konuları için. O arada altyapıyı da tamamlayacak. Galatasaray'a yakışır çok modern, rakiplerimiz değil, Avrupa'daki rakiplerimizin de ötesinde inanılmaz bir tesis. 2 sahası bitti. 4 saha ve altyapı yapılacak."

"Başkanımızı bir sonraki divanda Bankalar Birliğinden çıkmış başkan olarak alkışlayacaksınız"

Sermaye artırımı konusunda bilgi veren Öztürk, "Galatasaray, 1 milyar 80 milyon TL olan sermayesini tamamı ödenmiş 5.4 milyar TL'ye çıkarttı. Bankalar Birliği'ne 2.2. milyar TL borcumuz var, faiziyle 2.6 milyar TL. Buranın kapatılması için kullanılacak. Bunun dışında kalan paranın yüzde 13'ü futbolcu ödemeleri, yüzde 7'si diğer borçlar ve yüzde 3'ü vergi. Çok önemlisi büyük ihtimalle başkanımızı bir sonraki divanda Bankalar Birliğinden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Futbolda uzak ara öndeyiz"

Futbol takımının başarısından bahseden Metin Öztürk, "Futbolda uzak ara öndeyiz. Okan hoca ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Amatör branşlarda da bütçelerimiz pek çok müessese kulübünün gerisinde, buna rağmen orada da çok önemli işler yapılıyor. Devletin, futbolcu vergilerinden kaynaklanan stopajlardan önemli bir katkısı var. İnşallah bu da devam edecek. Bu da başarımıza ivme kazandırdı. Oradaki bütçelerimiz yaklaşık 3 kat arttı" dedi.