Kenan Koçak: Galibiyeti Hak Ettik - Son Dakika
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Kenan Koçak: Galibiyeti Hak Ettik

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Koçak, Boluspor'u 3-2 yenerek galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

08.12.2024 20:14
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- Kenan Koçak: "Takımımızın bu galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum"

BOLU - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Boluspor maçının ardından, "Takımımızın bu galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak açıklamalarda bulundu. Koçak, "Takımım, kulübümüz ve taraftarlarımız için galip geldiğimizden dolayı, özellikle de uzun bir aradan sonra kazandığımız için son derece mutluyuz. Takımımızın bu galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Bugün oyun içeriğiyle ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Ancak tüm kamuoyuna, Varga'ya yapılan penaltı pozisyonunu dikkatlice izlemelerini tavsiye ediyorum. Evet, bugün kazandık. Belki farklı bir sonuç da olabilirdi ama bazı durumlara gerçekten anlam veremiyorum. Futbolda galibiyet de var, mağlubiyet de. Ancak benim odaklandığım bu değil. Türkiye'de bir kulüpte ilk kez çalışıyorum, daha önce milli takımdaydım. Ancak bu tür hatalar ya da göz ardı edilen durumlar devam ettiği sürece maalesef bazı takımlara yazık oluyor. Allah'a şükürler olsun, son dakika hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Yine de kamuoyunun bahsettiğim pozisyonu incelemesini rica ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Oldukça coşkulu bir deplasman maçıydı. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve Boluspor'un performansını, özellikle bireysel kalitelerini iyi biliyorduk. Nasıl bir takım olduklarını da zaten analiz etmiştik. 6 puanlık maç tanımına ise çok katılmıyorum çünkü her maçta alınacak 3 puan var. Bugün kazandık ve 3 puanı aldık; bu bizim için çok önemliydi. Lig boyunca her puan değerli. Bundan sonraki süreçte ise önümüzdeki haftaki müsabakaya odaklanacağız. Yarın itibarıyla tamamen o maça konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kenan Koçak: Galibiyeti Hak Ettik - Son Dakika

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