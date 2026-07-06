Kenan Özer Bodrum FK\'ya Dönüyor

1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün eski golcülerinden Kenan Özer takıma antrenör olarak dönüş yaptı. Kariyerinde 2022-2025 yılları arasında yeşil-beyazlı formayı giyerek 1'inci Lig'de play-off şampiyonluğu ve Süper Lig heyecanı yaşayan 38 yaşındaki Kenan, futbolu bıraktı. Bodrum FK'dan ayrıldıktan sonra geçen sezon memleki Kuzey Kıbrıs'ta Mağusa Türkgücü'nde oynayan Kenan Özer, yeni sezon öncesi eski takımının teknik heyetine katıldı.

Kulüple sözleşme yenileyen teknik direktör Burhan Eşer'in teknik heyetinde yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz, Kenan Özer, Adem Koçak, atletik performans antrenörleri Ali Gürsel, Ziya Güler, kaleci antrenörü Murat Öztürk, maç analiz antrenörü Kaan Karakaş, maç ve oyuncu izleme antrenörü Niyazi Küçüker yer aldı. Kulüpte futbol direktörü ise Hayati Şenkaya oldu. Burhan Eşer daha önce Bodrum'da futbolculuk ve antrenörlükten, teknik direktörlüğe geçmişti.