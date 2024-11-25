Kenan Sipahi Süper Ligde Asist Lideri

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Karşıyaka Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Kenan Sipahi, bu sezon 7 maçta yaptığı 43 asistle Basketbol Süper Ligi'nde bu alandaki en iyi ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın oyun kurucusu Kenan Sipahi, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligin ilk 7 haftasında oynanan bütün müdakalarda forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, ortalama 26.06 dakika süre alırken, bu süreçte de maç başına 8.14 sayı ortalamasını tutturdu. Attığı sayıların yanı sıra asistleriyle de ön plana çıkan Kenan Sipahi, bu sezon 43 asist yaparak önemli bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli basketbolcu, bu alanda Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor forması giyen Justin Cobbs'ın ardından en iyi ikinci oyuncusu olmayı başardı.

Kenan Sipahi, maç başına 6,14 asist ortalamasıyla oynuyor. - İZMİR