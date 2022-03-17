Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti - Son Dakika
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Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti

17.03.2022 15:30
Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti.

Sofuoğlu, Kawasaki tarafından "fabrikasyon yapılan dünyanın en hızlı motosikleti" HR2'ye binerken, Toprak ise Ferrari tarafından şu ana kadar yapılmış en hızlı araba SF90'ın direksiyonu başına geçti.

Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü geçen ikili, "Ecdada Saygı" ve "Geleceğe Armağan" mesajıyla birlik vurgusu yaptı.

Kenan Sofuoğlu: "24 saatten daha kısa süre içerisinde bu hazırlığı yaptık"

Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, Ferrari SF90 ile Kawasaki HR2'nin 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarışmasının hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Kawasaki H2R model motosikletle Osmangazi Köprüsü'nde saate 400 kilometreyle en yüksek hıza ulaştığını anımsatan Sofuoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yapılacağının açıklandığı gün Ferrari SF90 ile Kawasaki HR2'yi yarıştırma fikrinin aklından geçtiğini dile getirdi.

Sofuoğlu, "Ferrari ile Kawasaki'yi denemek, yarıştırmak harikaydı. 24 saatten daha kısa süre içerisinde bu hazırlığı yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş çıkardık. İnşallah köprünün, yapılan bu güzel yatırımın tanıtımı için de dünya genelinde izlenecek bir video hazırladık. İnşallah herkes beğenir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 'beraber' geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti - Son Dakika
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