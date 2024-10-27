Kenan Yıldız'dan Juventus'a 2 Gol!

Spor

A Milli Takım forması altında gösterdiği performansla uluslararası arenada dikkatleri üzerinde toplayan genç futbolcu Kenan Yıldız Serie A'da oynadığı futbolla da göz kamaştırıyor.

İtalya'da formasını giydiği Juventus'ta; 9 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanı elinde bulunduran Kenan, Serie A'da her geçen gün geliştirdiği performansıyla futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Serie A'nın 9. haftasında bugün İtalya'nın iki dev takımı İnter ve juventus San Siro'da karşı karşıya geldi. İnter'de A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun kadroda olmadığı maça diğer bir milli futbolcumuz Kenan Yıldız yedek kulübesinde başladı.

Ev sahibi ekibin Zielinski'nin 15'inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçtiği maçta, Juventus'ta Vlahovic'in beraberliği getiren golünün ardından Weah, Juventus'u 2-1 öne geçirdi. Mhitaryan'ın golünün ardından Zielinski 37'inci dakikadaki golü skoru 3-2 yaptı. Inter maçın 53'üncü dakikasında Dumfries'in golüyle farkı, 4-2'lik skorla 2'ye taşıdı.

Karşılaşmanın 61. dakikada oyuna giren Kenan Yıldız 11 dakikada bulduğu 2 golle takımına deplasmanda 1 puan kazandırmayı başararak günü kahramanı oldu.