Serie A devi Juventus'un forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Kenan Yıldız, transfer dedikodularına açıklık getirdi.
Geleceğiyle ilgili konuşan Kenan, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya. Futbolda her şey olabilir ama buna rağmen sonsuza kadar burada kalmak istiyorum." dedi.
Adı birçok takımla anılan Kenan, Juventus'ta yeni sözleşme imzalayacağı iddialarına ilişkin, "Ben bunu düşünmüyorum, para hakkında konuşmam. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.
Juventus'ta geride kalan sezonda her kulvarda 50 maçta süre bulan 20 yaşındaki yıldız, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu - Son Dakika
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