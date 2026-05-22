Kenan Yıldız Serie A'nın Yükselen Yıldızı

Juventus forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da sezonun yükselen "Yıldız"ı oldu.

Serie A'dan yapılan açıklamada, milli futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak, "Kenan Yıldız, sezonun yükselen yıldızı" ifadesi kullanıldı.

Milli futbolcu, Serie A'da Juventus formasıyla bu sezon 36 maçta 10 gol kaydetti.

Serie A'da sezonun en iyi oyuncusu Inter'den İtalyan sol bek Federico Dimarco, yılın forveti Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez seçilirken, yılın teknik direktörü ise şampiyon Inter'den Cristian Chivu oldu.