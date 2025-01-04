Kenan Yıldız, Suudi Arabistan\'da tarihe geçti

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Suudi Arabistan'da düzenlenen İtalya Süper Kupası'nın yarı final maçında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasının giydiği Juventus ile Milan, Kral Saud Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kırmızı-siyahlılar kazanırken Kenan, bu müsabakada tarihe geçti.

AÇILIŞ GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada Juventus, Kenan Yıldız'ın 21. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu sezon 10 numaralı formayı sırtına geçiren Kenan, Mbangula'nın pasıyla topla buluşarak sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçiren golü attı. 19 yaşındaki genç futbolcu, böylece 2025 yılındaki ilk, bu sezonki ise 5. golünü kaydetti.

MİLAN 5 DAKİKADA TURLADI

İkinci yarıda açılan Milan ise 71. dakikada Christian Pulisic'in penaltıdan attığı gol ve 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılarak adını finale yazdırdı.

KUPADA TARİHE GEÇTİ

Öte yandan takımının tek golünü atmasına rağmen elenmesine engel olamayan ve karşılaşma sonrasın büyük bir üzüntü yaşayan Kenan Yıldız, bu golüyle tarihe geçti. Opta verilerine göre Kenan (19 yıl 244 gün), İtalya Süper Kupası'nda Mario Balotelli'den (24 Ağustos 2008'de Inter- Roma maçı, 18 yıl 12 gün) sonra gol atan en genç futbolcu oldu.

HER TURNUVADAKİ İLK MAÇINDA GOL ATTI

Bunun yanı sıra 19 yaşındaki genç yetenek, ulaşılması zor bir istatistiğe de imza attı. Kenan Yıldız, 5 farklı turnuvada çıktığı ilk maçların hepsinde gol atmayı başardı. İtalya Serie A, UEFA Şampiyonlar Ligi, Coppa Italia, A Milli Takım ve İtalya Süper Kupa'da çıktığı ilk maçlarda gol sevinci yaşadı.