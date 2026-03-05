Kennedy Burke Türk Vatandaşı Oldu - Son Dakika
Kennedy Burke Türk Vatandaşı Oldu

Kennedy Burke Türk Vatandaşı Oldu
05.03.2026 14:36
ÇİMSA ÇBK Mersin'in oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçti ve 'Beren' adını aldı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçip "Beren" adını aldı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Burke'nin Türk vatandaşı olduğu duyuruldu.

Paylaşımda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Mersin ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Burke'nin "Beren" adını aldığı ifade edildi.

WNBA'de şampiyonluğu var

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna dahil edilen Burke, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol, 2024-2025'de OGM Ormanspor forması giymişti.

Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan Burke, Indiana Fever, Seattle Storm ve Washington Mystics takımlarında da ter dökmüştü.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kennedy Burke Türk Vatandaşı Oldu - Son Dakika

