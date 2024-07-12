Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımları İçin Antrenmanlara Başladı

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Yeni sezona 2'inci Lig'de oynayacak Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımlarının belirlenmesi için antrenmanlara başlandı

A takımı 2'inci Lig'de sezona başlayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımlarının kadrolarının belirlenmesi için haftada 3 gün antrenman yapılıyor. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki çalışmalarda belirlenecek ilk takım, genç takımı oldu. Geçen sezon A takımını Bölgesel Lig şampiyonu olarak lige yükselten oyuncuların da yer aldığı genç takıma, diğer kulüplerden deneme amaçlı oyuncular katıldı.

Yeni transferler olacak

Geçen sezon başka bir kulüpte oynayıp yuvaya geri dönen ilk oyuncu ise İkra Kahraman oldu. Ağustos ayında lig takımının da antrenmanlara başlayacağını duyuran Baş antrenör Koray Turgut, 'A takımını motive edecek daha deneyimli oyuncuların transferleri için görüşüyoruz. A takımı Ağustos ayından itibaren çift antrenman yapacak. Bizim altyapımızdan gidip bu sezon dönmek isteyen ve yeni katılmak isteyen oyuncular ile görüşüyoruz' diye konuştu. - ANTALYA