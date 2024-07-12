Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımları İçin Antrenmanlara Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımları İçin Antrenmanlara Başladı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımları İçin Antrenmanlara Başladı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımlarının kadrolarının belirlenmesi için antrenmanlara başlandı. A takımı 2'inci Lig'de sezona başlayacak olan kulüp, haftada 3 gün antrenman yapmaktadır.

12.07.2024 12:05  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezona 2'inci Lig'de oynayacak Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımlarının belirlenmesi için antrenmanlara başlandı

A takımı 2'inci Lig'de sezona başlayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımlarının kadrolarının belirlenmesi için haftada 3 gün antrenman yapılıyor. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki çalışmalarda belirlenecek ilk takım, genç takımı oldu. Geçen sezon A takımını Bölgesel Lig şampiyonu olarak lige yükselten oyuncuların da yer aldığı genç takıma, diğer kulüplerden deneme amaçlı oyuncular katıldı.

Yeni transferler olacak

Geçen sezon başka bir kulüpte oynayıp yuvaya geri dönen ilk oyuncu ise İkra Kahraman oldu. Ağustos ayında lig takımının da antrenmanlara başlayacağını duyuran Baş antrenör Koray Turgut, 'A takımını motive edecek daha deneyimli oyuncuların transferleri için görüşüyoruz. A takımı Ağustos ayından itibaren çift antrenman yapacak. Bizim altyapımızdan gidip bu sezon dönmek isteyen ve yeni katılmak isteyen oyuncular ile görüşüyoruz' diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Voleybol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımları İçin Antrenmanlara Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:36:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımları İçin Antrenmanlara Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement