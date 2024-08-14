Kepez Belediyespor Kulübü Hentbol Takımı Kaptanı Gazel Dikme, Avrupa\'da mücadele ediyor

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Kepez Belediyespor Kulübü Hentbol Takımı'nın kaptanı, 15 yaşındaki Gazel Dikme, U18 Milli Takımı formasıyla Macaristan Cell Cup Turnuvasında Avrupa'nın güçlü rakiplerine karşı mücadele ediyor.

Türkiye U18 Milli Takımı'na seçilen 15 yaşındaki Kepez Belediyespor Kulübü Hentbol Takımı kaptanı Gazel Dikme, Avrupa takımlarının katıldığı ve 17 Ağustos'a kadar sürecek Macaristan Cell Cup Turnuvasında forma terletiyor. Geçen sezon 2.Lig Şampiyonu olan takımın en değerli oyuncusu seçilen Dikme, THF Organizasyon Kurulu Üyesi Zeynur Pehlivan'dan özel bir şilt almıştı. Dikme, takımının 1.Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlamıştı.

Süper lig hedefi

Öğrencisi Gazel Dikme'nin kendisinden 5 yaş büyük ablalarıyla katıldığı Avrupa turnuvasında önemli bir deneyim kazanacağını belirten Antrenör Sertan Sarpaş, Kepez'den çok sayıda milli oyuncu çıkartmak istediklerini söyledi. Altyapıdan yetiştirdiği oyunculardan oluşan takımıyla ilk kez 1. Lig deneyimi yaşayacaklarını belirten Sarpaş, "Süper Lig'de oynama hedefimizde Gazel Dikme, gibi sporcularımız çok önemli pay sahibi olacak" dedi. - ANTALYA