Kepez Belediyespor Kulübü'nden Kadınlara Ücretsiz Step, Aerobik ve Pilates Dersleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kepez Belediyespor Kulübü'nden Kadınlara Ücretsiz Step, Aerobik ve Pilates Dersleri

Kepez Belediyespor Kulübü\'nden Kadınlara Ücretsiz Step, Aerobik ve Pilates Dersleri

Kepez Belediyespor Kulübü'nün dört farklı noktada ücretsiz olarak düzenlediği step, aerobik ve pilates dersleriyle, Kepezli kadınlar hem sağlıklı bir yaşama kavuşuyor, hem de sosyalleşerek daha mutlu oluyorlar.

09.08.2024 11:35  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyespor Kulübü'nün dört farklı noktada ücretsiz olarak düzenlediği step, aerobik ve pilates dersleriyle, Kepezli kadınlar hem sağlıklı bir yaşama kavuşuyor, hem de sosyalleşerek daha mutlu oluyorlar.

Kepez Belediyespor Kulübü'nün, kadınlara yönelik düzenlediği step, aerobik ve pilates dersleri, büyük ilgi görüyor. Kepez'de 4 noktada ücretsiz olarak verilen step, aerobik ve pilates dersleri, kadınlara sağlıklı bir yaşam sürme ve sosyalleşme imkanı sunuyor. Dokuma Park Spor Salonu, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Duacı Aile Yaşam Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'nda uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleşen dersler, sabah saat 08.30 ile 12.30 arasında ve 13.00 ile 17.00 saatleri arasında öğleden sonra grubu olarak düzenleniyor. Günde 6 saat verilen eğitimler müzik eşliğinde top ve lastik egzersizleriyle yapılıyor.

Uygun seanslara kayıt alınıyor

Katılımcıların çoğunluğunu emekli ve ev hanımları oluşturuyor. Omurga ve eklem rahatsızlığını gidermek, kilo vermek ve sıkılaşmak isteyenler programlara yoğun ilgi gösteriyor. Daha esnek eklemler ve artan yaşam kalitesi hedefleyen kadınlar, salonlarda tanıştıkları yeni arkadaşlıklarla sosyalleşiyor ve sağlıklı yaşama vakit ayırarak gün içindeki zaman yönetimlerini geliştiriyor. Step, aerobik ve pilates derslerine katılmak isteyenler, 0242 326 62 23 numaralı telefondan bilgi alabilir ve uygun kontenjan sağlandığında kayıt yaptırabilirler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyespor, Kepez, Spor, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyespor Kulübü'nden Kadınlara Ücretsiz Step, Aerobik ve Pilates Dersleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Erdoğan’ın transfer planı ortaya çıktı İYİ Parti’den istifa eden 3 vekil AK Parti’ye geçecek Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek
12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediyespor Kulübü'nden Kadınlara Ücretsiz Step, Aerobik ve Pilates Dersleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement