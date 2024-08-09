Kepez Belediyespor Kulübü\'nden Kadınlara Ücretsiz Step, Aerobik ve Pilates Dersleri

Spor

Kepez Belediyespor Kulübü'nün dört farklı noktada ücretsiz olarak düzenlediği step, aerobik ve pilates dersleriyle, Kepezli kadınlar hem sağlıklı bir yaşama kavuşuyor, hem de sosyalleşerek daha mutlu oluyorlar.

Kepez Belediyespor Kulübü'nün, kadınlara yönelik düzenlediği step, aerobik ve pilates dersleri, büyük ilgi görüyor. Kepez'de 4 noktada ücretsiz olarak verilen step, aerobik ve pilates dersleri, kadınlara sağlıklı bir yaşam sürme ve sosyalleşme imkanı sunuyor. Dokuma Park Spor Salonu, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Duacı Aile Yaşam Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'nda uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleşen dersler, sabah saat 08.30 ile 12.30 arasında ve 13.00 ile 17.00 saatleri arasında öğleden sonra grubu olarak düzenleniyor. Günde 6 saat verilen eğitimler müzik eşliğinde top ve lastik egzersizleriyle yapılıyor.

Uygun seanslara kayıt alınıyor

Katılımcıların çoğunluğunu emekli ve ev hanımları oluşturuyor. Omurga ve eklem rahatsızlığını gidermek, kilo vermek ve sıkılaşmak isteyenler programlara yoğun ilgi gösteriyor. Daha esnek eklemler ve artan yaşam kalitesi hedefleyen kadınlar, salonlarda tanıştıkları yeni arkadaşlıklarla sosyalleşiyor ve sağlıklı yaşama vakit ayırarak gün içindeki zaman yönetimlerini geliştiriyor. Step, aerobik ve pilates derslerine katılmak isteyenler, 0242 326 62 23 numaralı telefondan bilgi alabilir ve uygun kontenjan sağlandığında kayıt yaptırabilirler. - ANTALYA