Şampiyonluk yolunda kayıpsız yoluna devam eden Kepez Belediyespor Kulübü, DSİ karşısında oynadığı 6. maçını 6 golle kazandı
Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Elit Lig Futbol Takımı, DSİ karşılaşmasını 6-0 kazandı. Namağlup lider olan Kepezli gençler, her iki yarıda da 3'er gol attı. Haftaya Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 7. maçına çıkacak takımın başantrenörü Emin Pehlivanlar, oyuncularını tebrik etti. Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil etme hedefine gittiklerini belirten Pehlivanlar, disiplini elden bırakmadan önlerindeki maçlara hazırlanacaklarını söyledi. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Kepez Belediyespor U18 Takımı Namağlup Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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