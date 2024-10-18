Kepez Belediyespor Voleybol Takımı 3 Yeni Oyuncu ile Güçlendi - Son Dakika
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Kepez Belediyespor Voleybol Takımı 3 Yeni Oyuncu ile Güçlendi

Kepez Belediyespor Voleybol Takımı 3 Yeni Oyuncu ile Güçlendi

Antalya'nın Kepez Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 3 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Takım, yeni transferlerle 07Mega Spor ile yapacağı karşılaşmada sahne alacak.

18.10.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Antalya'da Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu dahil etti.

Kadın Voleybol 2. Lig takımlarından Kepez Belediyespor, Kepez'de yetişen Şevval Budama ve Zeynep Ceylin Gümüşay ile 2 sezon önce kiralık olarak oynayan İrem Su Yıldız'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferler yarın saat 15.00'te Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanacak 07Mega Spor karşılaşmasında forma giyecek.

Ellerindeki oyuncu potansiyeliyle ligi ilk 4'te bitirme ihtimali olduğunu belirten Antrenör Koray Turgut, "Önümüzdeki 4 maç kazanmamız gereken hedef karşılaşmalar. Cumartesi günü Kepezlileri takımımızı desteklemeye davet ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyespor Voleybol Takımı 3 Yeni Oyuncu ile Güçlendi - Son Dakika

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