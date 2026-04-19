Kepez\'in er meydanında deste boylarında büyük mücadele yaşandı

Kepez Belediyesi'nin 12 yıl aradan sonra düzenlediği 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde çayıra çıkan deste boyları kategorisindeki güreşçiler, kıyasıya mücadele etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, başpehlivan Ali Gürbüz ile birlikte vatandaşları selamladı.

Kepez Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, pehlivanların farklı kategorilerde er meydanında kıyasıya mücadelesi ediyor. Özellikle deste küçük boy, deste orta boy ve deste büyük boy kategorilerinde güreşen sporcular, hem güçlerini hem de teknik becerilerini sergileyerek izleyicilerden büyük alkış topladı. Tribünleri dolduran vatandaşlar, ata sporu yağlı güreşin coşkusunu yerinde yaşadı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan güreşlerde deste küçük boyda 105, deste orta boy 92, deste büyük boy kategorisinde ise 75 güreşçi mücadele etti.

"Güreşin özü ahlaktır"

12 yıl aradan sonra gerçekleştirilen 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'de vatandaşlarla birlikte er meydanının heyecanını yaşadı. Kepez'in başpehlivanı Ali Gürbüz ile birlikte dualı çayırda vatandaşları selamlayan Başkan Kocagöz, davul zurna eşliğinde karşılandı. Alkışlar eşliğinde alanı gezen Kocagöz, "Kepez'de hasret çok yüksekti, 12 yıllık bir hasretti. Pehlivanlarımızı, davul zurna sesini ve ata sporumuzun heyecanını hemşehrilerimiz çok özlemişti. İşte meydan, işte yiğitler er meydanında. Bugün bin yıllık geleneğin yeniden şahlanışına tanıklık ediyoruz. Bu meydanlarda diz çökmek yenilmek değildir. Pehlivanlarımızın en önemli özelliği, kazandıklarında kibirlenmemeleridir. Çünkü güreşin özü ahlaktır" dedi. - ANTALYA