Kepez'de drag şampiyonasında 9 kategoride yarışlar tamamlandı, Gülşen Acar birinci oldu - Son Dakika
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Kepez'de drag şampiyonasında 9 kategoride yarışlar tamamlandı, Gülşen Acar birinci oldu

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Kepez\'de drag şampiyonasında 9 kategoride yarışlar tamamlandı, Gülşen Acar birinci oldu
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Antalya Kepez'de düzenlenen Türkiye Drag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarında 9 kategoride kazananlar belli oldu. Kepez Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğindeki yarışlarda kadınlarda Gülşen Acar, Pro 200'de Batuhan Yetkin birinci oldu.

Türkiye Drag Şampiyonası'nın Musatti 4. ayak yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katıldı.

Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi'ndeki pistte gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, 9 kategoride dereceye girebilmek için mücadele etti. Hız ve reflekslerin ön plana çıktığı yarışlarda, kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Kadınlar kategorisinde Gülşen Acar birinci, İrem Sahra Şengül ikinci, Naciye Ölçer üçüncü oldu.

Pro 200'de Batuhan Yetkin birinciliği, Ferdi Can Çoraplı ikinciliği, Erdoğan Mert Yıldız üçüncülüğü elde etti.

Pro 300'de Nurullah Deniz birinci, Mehmet Aktaş ikinci, İsmail Çetin üçüncü sırada yer aldı.

Pro Street kategorisinde Muhammed Kamil Kırbaş birinciliği, Oğuz Bor ikinciliği, İbrahim Nişli üçüncülüğü kazandı.

Standart 1 kategorisinde Ömer Faruk Özek birinci, Fatih Demircan ikinci oldu. Standart 2'de ise Enes Ahmet Acar birinciliği, Sefer Kuzucu ikinciliği, İsmet Kaplan üçüncülüğü elde etti.

Street 2 kategorisinde İbrahim Nişli birinci, İrem Sahra Şengül ikinci, Ahmet Yoksulabakan üçüncü oldu.

Street 600'de Uğur Dağlıoğlu birinciliği, Mehmet Karakuş ikinciliği, Mustafa Acar üçüncülüğü kazandı.

Süper Street kategorisinde de Muhammed Kamil Kırbaş birinci, Oğuz Bor ikinci, İbrahim Özgül üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA
Kepez BelediyesiAntalyaTürkiyeGülşenKepezSporSon Dakika

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