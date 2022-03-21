Kepez'de özel çocuklara Off-Road turu - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesinde otizm ve down sendromuna dikkat çekmek amacıyla özel çocukların ve ailelerinin katıldığı Off-Road turu düzenlendi.

Kepez Belediyesi, Akdeniz Otizm Spor Kulübü ve Hard Off-Road işbirliğince bir etkinliğe imza atıldı. Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesinde otizm ve down sendromuna dikkat çekmek amacıyla özel çocukların ve ailelerinin katıldığı offroad turu düzenlendi. Dokuma offroad Yarış pistinde gerçekleşen offroad turu öncesinde Hard offroad ekibinin profesyonel sürücüleri offroad hakkında bilgilendirme sağladı. Can güvenliği için emniyet kemerinin önemini hatırlatan offroad ekibi çocuklara araç içindeki pozisyonları hakkında açıklamalar yaptı. Parkura başlayan araçlar dik rampalarda ve su dolu kanalardan geçiş yaparken aileler ve çocuklar adrenalini yüksek dakikalar yaşadı. - ANTALYA