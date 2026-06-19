Kepez Belediyesi dev ekranda milli maç yayınını iptal ettiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kepez Belediyesi dev ekranda milli maç yayınını iptal ettiğini duyurdu

19.06.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, YKS sınavı nedeniyle İçişleri Bakanlığı talimatıyla Dokumapark'taki Türkiye-Paraguay maçı dev ekran yayınını iptal etti.

Kepez Belediyesi, Dokumapark'ta gerçekleştirecekleri Türkiye- Paraguay maçının dev ekran yayınını iptal ettiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, Türkiye genelinde meydanlarda dev ekranlarla yapılması planlanan milli maç yayınları iptal edildi. Bu kapsamda Kepez Belediyesi tarafından 20 Haziran Cumartesi günü Dokumapark'ta gerçekleştirilecek Türkiye - Paraguay maçının dev ekran yayınını iptal edildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Evlatlarımızın geleceklerine yön verecekleri üniversite sınavının olduğu gün, sınava geç kalmalarını veya motivasyonlarının olumsuz etkilenmesini asla istemeyiz. İçişleri Bakanlığı'mızın aldığı karar neticesinde Dokumapark'ta gerçekleştireceğimiz Türkiye - Paraguay maçının dev ekran yayınını iptal ediyoruz. Dünya Kupası'nda bu önemli maça çıkacak Milli Takımımıza ve emeklerinin karşılığını alacakları sınavda gençlerimize başarılar diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Paraguay, Türkiye, Eğitim, Spor, YKS, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyesi dev ekranda milli maç yayınını iptal ettiğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
Sürpriz sonuç Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı
İzmir’de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı İzmir'de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
Beşiktaş’tan Andre Onana’ya kanca Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

18:24
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
17:22
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 18:49:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi dev ekranda milli maç yayınını iptal ettiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.