Kepezli Cimnastikçi Sevinç Özdemir, Şampiyonluk Hedefli Ağırlık Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Kepezli Cimnastikçi Sevinç Özdemir, Şampiyonluk Hedefli Ağırlık Çalışmalarına Başladı

Kepezli Cimnastikçi Sevinç Özdemir, Şampiyonluk Hedefli Ağırlık Çalışmalarına Başladı

Geçen yıl Türkiye Kız Çocuk Fitness yarışmasında 3.'lük elde eden Sevinç Özdemir, bu sezon şampiyonluk için ağırlık kaldırmaya başladı. Haftada 4 gün cimnastik ve 3 gün ağırlık antrenmanı yaparak hedeflerine doğru ilerliyor.

01.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:16
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Geçen yıl çocuk fitness şampiyonasında Türkiye 3.'sü olan Kepezli cimastikçi Sevinç Özdemir, bu kez şampiyonluk hedefiyle ağırlık kaldırıyor.

Türkiye Kız Çocuk Fitness 3.'sü Sevinç Özdemir, bu sezon şampiyon olmak için ağırlık çalışıyor. Kepez Belediyespor Kulübü cimnastikçisi 14 yaşındaki Özdemir, Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonlarının mayıs ayında düzenleyeceği yarışmaya katılmak için ter döküyor. Jüri önünde fizik ve akrobasi gösterisi yapmak zorunda olan sporcu, haftada 4 gün ikişer saat cimnastik, 3 gün de ağırlık antrenmanı yapıyor. Cimnastik antrenörü İsmail Taflı eşliğinde çalışan Özdemir, mart ayında da Antalya Cimnastik Şampiyonası'na da katılacak. Protein ağırlıklı beslenme diyeti hazırlayan antrenörü ile birlikte Turgut Özal Spor Salonu'nda çalışan Özdemir, bu kez birinci olmak istediğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepezli Cimnastikçi Sevinç Özdemir, Şampiyonluk Hedefli Ağırlık Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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