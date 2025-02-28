Kepezli Sevinç Özdemir, Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kepezli Sevinç Özdemir, Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kepezli Sevinç Özdemir, Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinden 14 yaşındaki Sevinç Özdemir, Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'na hazırlanmak için haftada 21 saat antrenman yapıyor. Geçen yıl 3. olan Özdemir, bu yıl altın madalya hedefliyor ve günde 6 öğün sağlıklı besleniyor.

28.02.2025 13:22  Güncelleme: 13:25
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Çocuk fitness Türkiye 3.'sü Kepezli Sevinç Özdemir, haftada 21 saat ağır antrenman karşılığı günde 6 öğün yiyerek şampiyonaya hazırlanıyor.

Kepez Belediyespor Kulübü cimnastikçisi Sevinç Özdemir, okul programının dışında haftada ortalama 21 saat antrenman yaparak Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'na hazırlanıyor. Geçen yıl düzenlenen şampiyonada 3. olan 14 yaşındaki Özdemir, bu yıl daha fazla çalışarak altın madalya kazanmayı hedefliyor. Haftada 4 gün 2'şer saatten fitness, 3 gün 3'er saatten cimnastik, 2 gün koreografi dersi alan genç sporcu, bazı günler çift antrenman yaparak kaslarını geliştiriyor.

Ankara'da Nisan ayında düzenlenecek şampiyona tarihi yaklaştıkça heyecanlanan Sevinç Özdemir, antrenörü İsmail Taflı'nın belirlediği antrenman programını aksatmıyor. Normal bir çocuğa göre çok fazla beslenmeye ihtiyacı olan Özdemir, günde 6 öğün kaliteli besinler yiyerek antrenman sırasında vücudunun harcadığı enerjinin üzerine koyabiliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepezli Sevinç Özdemir, Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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