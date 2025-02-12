Kepezspor, Türkiye Şampiyonası\'na Katılmayı Garantiledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 2-0 yenen Kepezspor'un gençleri, kalan son 4 maça bakmaksızın Türkiye Şampiyonası'na katılma biletini cebine koydu.

Antalya U18 Elit Lig'in favori takımı Kepezspor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek Türkiye Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı. İlk 2 takımın elemesiz şampiyonaya gittiği ligin 18. haftasında puanını 46'ya çıkaran Kepez'in gençleri, geriden gelen takımlarla arasındaki puan farkından dolayı kalan son 4 maçı kaybetseler de şampiyonaya katılabilecek.

En-Nesyri sevinci

Gençlik ve Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk golünü, kaleciden dönen kendi şutunu tamamlayan Ozan Erğuz kaydetti. Aynı zamanda 19. golle ligin gol kralı Erğuz, Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri tarzında sevincini sahneledi. Attığı her gol sonrasında elleriyle gözlük taklidi yaparak poz veren Nesyri gibi sevinen Erğuz, kalan maçlarda da ağları havalandırarak gol krallığını perçinlemek istiyor.

Skoru kaptan teyit etti

Karşılaşmanın ikinci yarısı, orta saha mücadelesiyle geçti. Alan savunması yapan rakibine kontra ataklar yapan Kepez'in kaplanları, ikinci golünü kaptan Emre Dergay ile buldu. Sağdan başlayan kontatak topunu isteyen sol açık, net bir gol vuruşu ile maçın skorunu belirledi. Sevinç yumağı olarak coşkusunu yaşayan Kepezliler, son düdük çaldığında rakiplerini tebrik ederek soyunma odasına gitti. - ANTALYA