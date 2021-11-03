Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi

Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerini uzatan Galatasaray'da iç transferde sıra Kerem Aktürkoğlu'na geldi. 23 yaşındaki oyuncu için yapılacak teklifin detayı da belli oldu.

7 MİLYON LİRA

Sabah'ın haberine göre; 900 bin TL garanti para ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Kerem'e, yeni transfer Berkan Kutlu'ya verilen 7 milyon TL ücret önerildi.

SERBEST KALMA MADDESİ

2023-24 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki futbolcunun ücretini iyileştirmek isteyen yönetim, serbest kalma bedeli olarak 15 milyon Euro'yu da kontrata yazarak oyuncunun değerini belirlemek istiyor.

DEVLER PEŞİNDE

Alman ve Fransız takımlarının radarında olan Kerem, serbest kalma maddesinden dolayı endişeli. Sezon başında yaşadığı Marcao olayından dolayı halen kırgın. Özellikle ailesinin tepkisi geçmiş değil. Bu sezon takımın skor yükünü çekiyor. Takımın kilit isimlerine verilen ücrete göre Kerem'e yapılan teklif kafaları karıştırdı.