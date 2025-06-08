Kerem Aktürkoğlu: Dünya Kupası'na Katılmak İstiyoruz - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu: Dünya Kupası'na Katılmak İstiyoruz

08.06.2025 11:12
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Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası hedefi üzerine açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp başarılı olmak istediklerini söyledi.

Kerem, ay-yıldızlı ekibin, ABD'yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından Pratt & Whitney Stadı'nda AA'nın sorularını yanıtladı.

Milli takıma galibiyeti getiren gollerden birini atan Kerem, "Güzel bir maç oldu. Maça iyi başlamadık, biraz tutuktuk ama sonrasında güzel adapte olduk, oyun planımızı sahaya yansıttık, geri dönüş yaptık. İlk yarının sonları güzeldi ama maçın geneline baktığımızda güzel performans değildi, şahsen iyi futbol oynamadık. Tabii uzun bir sezon ve yorucu bir temponun ardından uzun ve yorucu yolculuklarla buraya geldik. Zor oluyor tabii ama Dünya Kupası Elemeleri öncesinde son kamp, güzel sonuçlar alıp öz güvenimizi tazelemek istiyoruz. Güzel bir galibiyet oldu, umarım Meksika'yı da yenip kampı güzel bir şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.

"İnşallah ülkemize hak ettiği Dünya Kupası'nı getiririz"

Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Dünya Kupası'na doğrudan katılacağız' dedi. Senin eleme grubuyla ilgili düşüncen nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tek hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek, bundan başka bir şey düşünmüyoruz. İnşallah bunu başarırız. Çünkü en son 2002'de gittik. Bu jenerasyonun çoğu ya doğmamıştı ya da hatırlamıyor, ben de dahil. O yüzden ülke olarak özlemimiz var. Güzel jenerasyonumuz var, orayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah ülkemize hak ettiği Dünya Kupası'nı getiririz. Sadece katılmak başarı değil, orada da güzel işler yapmak istiyoruz."

Kerem, Dünya Kupası'nda mücadele etmenin her oyuncu için büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası en üst klasmandır. Ülke olarak özlemimiz var. Hele milli takım olduğu için Dünya Kupası'nın yeri ayrıdır. İnşallah hepimiz bunu çok canıgönülden istiyoruz ve başarırız. Ben de oraya gittiğimde kişisel olarak ülkeme en güzel şekilde hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Gol atmak çok güzel, ben de bu aralar atıyorum"

"Gol atmak, asist yapmak hücum oyuncuları için çok önemli. Bunları yaptıktan sonra başarılı oluyorsun ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek." diyen Kerem, "En önemli şey gol atmadığın maçlarda takıma katkı sağlamak. Hocam beni hangi mevkide oynatırsa elimden geleni yapıyorum, sahaya yansıtıyorum. Gol atmak çok güzel, ben de bu aralar atıyorum. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin 11 Haziran'da Meksika ile yapacağı hazırlık maçını da değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, şunları kaydetti:

"Meksika iyi takım, bu maçtan sonra onların analizini yapacağız. Tabii ki zor maç olacak ama önemli olan sonuçlardan ziyade iyi futbol oynayabilmek, kendi öz güvenimizi tazeleyebilmek, Dünya Kupası Elemeleri öncesinde güzel bir hazırlık yapabilmek. İnşallah o maçı da güzel bir şekilde atlatırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu: Dünya Kupası'na Katılmak İstiyoruz - Son Dakika

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