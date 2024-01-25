Kerem Aktürkoğlu: Bitiricilik özelliğimle gurur duyuyorum

Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı pozisyonlardan sonra öz eleştirisini yaptığını belirterek, en beğendiği özelliğinin bitiricilik olduğunu söyledi.

Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Park'ta İstanbulspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kerem, bu sezon bitiricilikle ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Hiçbir zaman sahaya birilerine bir şey kanıtlamak için çıkmıyorum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın neye ihtiyacı varsa mevki fark etmeksizin sahaya yansıtmaya çıkıyorum. Pozisyonlar kaçıyor. Dünyada tek gol kaçıran futbolcu ben değilim. Benden daha net pozisyonları da kaçıran futbolcular vardır. Ancak ben futbola böyle bakmıyorum. Gol kaçırdıktan sonra kimse benden daha fazla üzülemez. Eve gittiğimde eleştiriyi veya kendime söylediğim kötü sözleri kimse söylemiyordur. Maç bittikten sonra geride bırakmam gerekiyor. Belli bir dönem gol atamadım. Egoist biri değilim ama kendimde en beğendiğim özellik bitiricilik. Bu konuda kendimi çok geliştirebileceğime inanıyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda bunun üzerine gidiyorum. Beni üzen taraf, iki hafta önce bitiricilik konusunda övgüler yağdıran medyanın iki hafta sonra 'Kerem'in bitiriciliği kötü.' demesi. Bu beni üzüyor." diye konuştu.

Son 2 lig müsabakasında 4 gol atan Kerem, performansıyla ilgili, "Bugün iki gol attım. Geçen hafta da iki gol atmıştım. Bundan sonraki maçlarda gol atamayabilirim. Ancak benim gol atamayıp çok daha etkili olduğum maçlar var. Sadece gol atıldığı zaman, 'Çok iyisin, iyi işler başarıyorsun.' denmesi doğru değil. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok iyi mücadele etti. Bütün övgü benim olmamalı." ifadelerini kullandı.