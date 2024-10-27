Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıdan hat-trick yaptı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıdan hat-trick yaptı

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Benfica'da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i sallamaya devam ediyor. Kerem, 5-0 kazanılan Rio Ave maçının ilk yarısında 3 gol birden atarak yeni takımındaki ilk hat-trickini yaptı.

27.10.2024 22:00  Güncelleme: 22:57
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Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli yıldız, Portekiz ekibinde bir ilke daha imza attı.

İLK YARIDAN HAT-TRICK YAPTI

Kerem'in formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Rio Ave'yi konuk etti. 26 yaşındaki futbolcu, ilk 45 dakikaya damga vurdu. Skorer oyununu sürdüren milli yıldız, 12. ve 16. dakikada fileleri havalandırarak 4 dakikada 2 gol birden atttı. İlk yarının sonunda bir kez daha sahneye çıkan Kerem, 45+2. dakikada kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

BENFICA 5-0 KAZANDI

Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Benfica, karşılaşmanın ikinci yarısında 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni ile 2 gol daha buldu. Kalesini gole kapatan Portekiz ekibi, sahadan 5-0 galip ayrılarak puanını 19'a yükseltti.

Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıdan hat-trick yaptı

SKOR KATKISI VERMEYE DEVAM EDİYOR

Benfica'daki her maçında skor katkısı vermeye devam eden Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda sezon başında transfer olduğu takımındaki ilk ha-trickini yapmayı başardı. Bu karşılaşmayla birlikte Portekiz ekibindeki 7. maçına çıkan Kerem, gol sayısını da 8'e yükseltti. Milli futbolcunun 2'de asisti bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE DE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Benfica'nın Feyenoord'u konuk ettiği maçta fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü golünü atarken bu golle birlikte devler liginin yeni formatında bir ilki başarmıştı.


Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıdan hat-trick yaptı

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz, Rio Ave, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıdan hat-trick yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Emrah YİLDİZ:
    bu uygulamada en gereksiz şey şu Ferhat eser her haberin altında alakalı yada alakasız yorumlar yav kardeşim adam gibi yorumunu yap geç milletten hakaret yemek hoşuna mı gidiyor anlamadım valla 242 7 Yanıtla
    Hidir Akbaba:
    Bunla anlaşılmaz bişe yok. Adam annesini sevmiyor. İstiyor ki herkes üvey babası olsun 78 0
  • ferhat eser:
    İMMOBİLENİN YARINKİ FRAGMANI GİBİ SARI KIRMIZILI İPLİ TANGALARI GİYİN KOCANIZ BEŞİKTAŞ GELİYORRRR 52 131 Yanıtla
    yucel demirel:
    seni ailenle bekliyoz feroş 12 0
    Osman Bicer:
    İcardi ve osimhen arasında tost olacak olan immobilizyer den mi bahsediyon kardeş 6 1
    Alparslan Dövücü:
    Yarın gres bulundur yanında çok acıyacak demedi deme 5 0
    EMIRHAN ALI KARAKUS:
    ne gibi 0 0
    Aa:
    Bu yorumluyor unutma lan yarın kim kime giydirecek 0 0
  • Didier Drogba:
    Kerem dururken arda güler balonu 135 46 Yanıtla
  • Üzeyir Kandemir:
    türk evladı nede olsa helal olsun.e birde Cimbomlu kii 102 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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