Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıdan hat-trick yaptı

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Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli yıldız, Portekiz ekibinde bir ilke daha imza attı.

İLK YARIDAN HAT-TRICK YAPTI

Kerem'in formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Rio Ave'yi konuk etti. 26 yaşındaki futbolcu, ilk 45 dakikaya damga vurdu. Skorer oyununu sürdüren milli yıldız, 12. ve 16. dakikada fileleri havalandırarak 4 dakikada 2 gol birden atttı. İlk yarının sonunda bir kez daha sahneye çıkan Kerem, 45+2. dakikada kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

BENFICA 5-0 KAZANDI

Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Benfica, karşılaşmanın ikinci yarısında 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni ile 2 gol daha buldu. Kalesini gole kapatan Portekiz ekibi, sahadan 5-0 galip ayrılarak puanını 19'a yükseltti.

SKOR KATKISI VERMEYE DEVAM EDİYOR

Benfica'daki her maçında skor katkısı vermeye devam eden Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda sezon başında transfer olduğu takımındaki ilk ha-trickini yapmayı başardı. Bu karşılaşmayla birlikte Portekiz ekibindeki 7. maçına çıkan Kerem, gol sayısını da 8'e yükseltti. Milli futbolcunun 2'de asisti bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE DE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Benfica'nın Feyenoord'u konuk ettiği maçta fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü golünü atarken bu golle birlikte devler liginin yeni formatında bir ilki başarmıştı.



