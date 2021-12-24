Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu tarihi bir imza atabilir. Bayern Münih, Ocak'ta milli yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor.

KEREM'İN SERBEST KALMA BEDELİ BULUNMUYOR

Fanatik'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu için Bundesliga devi, Bayern Münih'in devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Ocak ayında Kerem'i bırakmaya niyeti yok. Ancak ara transfer döneminde gelebilecek astronomik bir teklifin reddedilme ihtimali de düşük görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Sarı-Kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan Kerem için serbest kalma bedeli belirlenmedi.