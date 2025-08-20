UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun maça ilk 11'de başlayacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde ısınmaya çıktığı esnada sarı-lacivertli takımın taraftarları milli futbolcuyu alkışladı.
Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe taraftarlarına alkışlayarak karşılık verdi. Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 2 maçta süre aldı.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt - Son Dakika
