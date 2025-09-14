Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri - Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri

14.09.2025 23:23
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasını giymenin farklı bir heyecan olduğunu belirten Aktürkoğlu, "Gerçekten maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim" dedi. Aktürkoğlu'nun bu sözleri eski takımı Galatasaray taraftarlarından tepki çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Kakıköyde 1-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE FORMASINI HEP HAYAL ETTİM"

Milli futbolcumuz, "Gerçekten maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim. Maçtan önce bunun biraz gerginliği vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan galibiyet almaktı. Zor bir maçtı. Yeni hocamızla birlikte kısa zamanda taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkürler. İnşallah sezonumuz böyle güzel devam eder" dedi.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamalarına devam eden Kerem, "Takım olarak adaptasyona ihtiyacımız var ama bahane yok. Bu bir süreç, hem benim hem de takım için. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah aynı şekilde Alanyaspor maçıyla da devam ederiz" ifadelerini kullandı. Aktürkoğlu'nun bu sözleri eski takımı Galatasaray taraftarlarından da tepki çekti.

