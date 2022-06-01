Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı

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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezonun en iyilerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu oldu. Genç yıldız için İtalya basınından bir iddia ortaya atıldı.

ATALANTA 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösteren 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. İtalyan ekibi Atalanta'nın Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği öğrenildi.

İtalyan Calcioline sitesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir."

KEREM'DEN 25 GOLE DİREKT KATKI

Galatasaray'da ilk 11'in değişilmez ismi olan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon performansıyla göz doldurdu. Kerem Aktürkoğlu 25 gole direkt katkı sağladı. Başarılı kanat oyuncusu bu sezon 51 maça çıkarken 13 gol 12 asistle oynadı.