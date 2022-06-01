Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı

01.06.2022 16:54

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen kulüplerin sayısı artıyor. İtalya Serie A ekibi Atalanta, 15 milyon euro satın alma opsiyonu ile genç futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak niyetinde.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezonun en iyilerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu oldu. Genç yıldız için İtalya basınından bir iddia ortaya atıldı.

ATALANTA 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösteren 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. İtalyan ekibi Atalanta'nın Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği öğrenildi.

İtalyan Calcioline sitesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir."

KEREM'DEN 25 GOLE DİREKT KATKI

Galatasaray'da ilk 11'in değişilmez ismi olan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon performansıyla göz doldurdu. Kerem Aktürkoğlu 25 gole direkt katkı sağladı. Başarılı kanat oyuncusu bu sezon 51 maça çıkarken 13 gol 12 asistle oynadı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500

Kerem Aktürkoğlu, İtalya Serie A, Galatasaray, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:09:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement