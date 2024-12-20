Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Premier Lig'deki performansıyla büyük dikkat çekti. Oyuncuların bonservis değerleri güncellenirken, Aktürkoğlu'nun yeni piyasa değeri adeta dudak uçuklattı. Yıldız oyuncu, piyasa değerini 125 katı artırarak büyük bir başarıya imza attı.

20.12.2024 14:03
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ani bir şekilde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinde sergilediği performansla kısa sürede büyük dikkat çekti.

DEĞERİ 125 KAT ARTTI

Portekiz Premier Lig'de oyuncuların bonservis değerleri güncellenirken, millî futbolcunun yeni piyasa değeri ise adeta dudak uçuklattı. Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Portekiz Premier Lig'de futbolcuların piyasa değerler güncellendi. Söz konusu güncellemede bazı değişimler dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis değeri yine artış gösterdi. Millî futbolcunun piyasa değeri tam 125 katı artmış oldu.

25 MİLYON EURO OLDU

Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri ise yaklaşık yüzde 40 artarak 25 milyon euro seviyesine geldi. Galatasaray'a transfer olduğunda 200 bin Euro değeri olan millî futbolcu böylece bonservis değerini toplamda 125 kat artırmış oldu.

Kerem Aktürkoğlu\'nun piyasa değeri 125 kat arttı

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ZEKİ REİS:
    Kerem de abartılıyor. iyi olsa Gs bırakmazdı. son vuruş yok çalım yeteneği zayıf. Portekiz ligi düşük kaliteli bir lig. ingiltere , Almanya yada İtalya da bir görsek beyefendiyi. 8 19 Yanıtla
  • Depeche:
    yav he he son dakika 4 1 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Nasıl belirliyelim şimdi miktarı? 125 kat arttı onuda siz hesaplayın demişsin! Haberin yarısınıda biz yazalım o zaman!!! 3 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    abartmayin AMK Portekiz ligi bizim ikinci lig ayarında 1 2 Yanıtla
  • res:
    Yüzde 125 tür o 125 kat olsa yerinde duramaz o 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı - Son Dakika
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