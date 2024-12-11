Kerem Demirbay'dan Malmö maçı öncesi açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem Demirbay'dan Malmö maçı öncesi açıklamalar

Kerem Demirbay\'dan Malmö maçı öncesi açıklamalar

Galatasaraylı Kerem Demirbay, Malmö'ye kazanmaya geldiklerini ve takımda mutlu olduğunu vurguladı.

11.12.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı oyuncu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu vurgularken, Malmö maçıyla ilgili de kazanmaya geldiklerini söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı oyunculardan Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. Demirbay,

"Buraya öncelikle maçı kazanmaya geldik. Güçlü takıma karşı oynayacağız. Takıma saygı duyuyoruz, önemsiyoruz. Dediğim gibi buraya maçı kazanmaya geldik ki ilk 8'e girelim. Bunu başarmak istiyoruz. İhtimalimiz yüksek, iyi hazırlandık ve mücadele edeceğiz" dedi.

"Galatasaray'da mutluyum"

Maçlarda 11'de fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili bir soru üzerine Kerem Demirbay, "Ben profesyonel futbolcuyum. Okan hocam da profesyonel futbolcuydu. Biz futbolcular her zaman oynamak isteriz bu kesin. Mutlu muyum bu zamandan hayır ama ben Galatasaray'da mutluyum. Birkaç şeyler yazılıyor onu da bir keseyim. Ben burada çok mutluyum. Galatasaray'da oynamak gurur verici bir şey. En büyük lobi biziz. Futbol bugün böyle, yarın değişebilir. Geçen senenin önemli oyuncularından biriyim, hala öyleyim. Bunu ben kendim biliyorum. Ağırlığım var takım içinde ben bir abiyim. Motivasyon eksikliğim kesinlikle yok. Tam tersi bir futbolcu oynamadığı zaman daha çok çalışması gerek. Onu yapıyorum. Mutlu muyum oynamadığım için kesinlikle hayır. Biz profesyoneliz. Hocamın kararlarına saygı duymam gerekir ki saygı duyuyorum. Kendisini seviyorum, biliyor. Yarın başlarsam mutsuz da olmam. Ben yoluma bakarım, ben profesyonelim. Burada da mutluyum. Burada durmak istiyorum onun için" diye konuştu.

"Barış benim kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay dokunamaz"

Sivasspor maçında Barış Alper'in sakatlandığı pozisyonla ilgili de konuşan Demirbay, "Ben o pozisyonda Barış'ı gördüm, yanına gittim. O zaman da hakemin kötü niyetini hissettim. Sonuçta 20 yaşında bir futbolcu değilim. Ondan dolayı biraz gergin geçti aramız hakemle. Sarı kart yedim. Barış'ın ayağını tuttum ve Yener hocamızı çağırdım. Profesyonel davrandım. Barış benim kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay dokunamaz. Ben yanındayken zarar veremez. Ondan dolayı mecbur kaldım. Televizyonda belki farklı görünüyor böyle şeyler ama hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam" ifadelerini kullandı.

"Hazırım, oynamak istiyorum"

Kerem Demirbay, her futbolcunun 90 dakika oynadığı zaman fit olduğunu vurgulayarak, "Ben yüzde 100 fitim, hazırım. Antrenmanlar da öyle hafif geçmiyor. Herhalde girdiğimde onu düşünüyorum. Girdiğimde enerji veriyorum takıma, mücadele ediyorum. Ben bir futbolcuyum her zaman oynadım. Şimdi oynamamam zor bir durum benim için kesinlikle. Ben yüzde 100'ümü vermeye bakarım. Hocamız karar veriyor, hepimiz saygı duyuyoruz. Gençlere örnek olmak istiyorum. Onun için negatif olmam, pozitif olurum. Hazırım, oynamak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Kerem Demirbay, Galatasaray, Politika, Futbol, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Demirbay'dan Malmö maçı öncesi açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kerem Demirbay'dan Malmö maçı öncesi açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.