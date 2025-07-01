Süper Lig devi Galatasaray'da gelecek sezonun ana kadrosunda düşünülmeyen Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu.
Galatasaray'a 2023-2024 sezonunun başında transfer olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Deneyimli isim, İstanbul ekibinde 10 numaralı formayı giyecek.
Geride bıraktığımız sezon Sarı-kırmızılı formayla 34 maça çıkan Kerem Demirbay, bu maçlarda 3 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek - Son Dakika
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