Kerem Kıl, Avrupa Para Gençlik Taekwondo Oyunları\'na Hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando sporcusu, 25-27 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Taekwondo Oyunlarında ter dökecek. Ankara'daki Milli Takım Kampı'na katılacak sporcu, ülkesine ve Sakarya'ya altın madalya kazandırmak istiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando sporcusu Kerem Kıl, kariyer yolculuğunda önemli bir organizasyona daha katılacak. 25-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Taekwondo Oyunları hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu, Milli takımın Ankara'daki hazırlık kampına katılacak. Aldığı birçok başarılı sonuçla Sakarya'nın gururu olan Kerem, İstanbul'da Türkiye'yi ve şehri temsil edecek. Türkiye ve şehrine altın madalya kazandırmak için sahaya çıkacak. - SAKARYA