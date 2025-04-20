Kerem Satılmış'tan Hakeme Eleştiri

- Kerem Satılmış: "Hakem, Fenerbahçe - Galatasaray maçında gösterdiği hassasiyeti gösteremedi"

ANKARA - Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Yasin Hoca 70-75 dakika maçı çok güzel yönetti fakat son dakikalarda maçı berabere bitirmek ister gibi davrandı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında gösterdiği hassasiyeti gösteremedi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış, "Maçın başında bireysel hata yüzünden yediğimiz talihsiz bir gol, maçın başında oyuna girmekte sorun yaşamamıza sebep oldu. Sonra oyun üstünlüğünü elimize aldık. Top bizdeydi, hakim olan taraf bizdik. Oyunun kalan kısmında istediğimiz golü bulduk. İkinci yarı oyunu çok riske attık. Bugün burada karşılaşan 2 takımdan biri Süper Lig'e çıkacak. Yasin Hoca 70-75 dakika maçı çok güzel yönetti fakat son dakikalarda maçı berabere bitirmek ister gibi davrandı. Fenerbahçe - Galatasaray maçında gösterdiği hassasiyeti gösteremedi. Uzatma dakikaları çok yetersizdi" diye konuştu.