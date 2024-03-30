Kerem Tunçeri: Gençlik Müsabakaları Milli Takım İçin Önemli

Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, gençlik müsabakalarında oynamanın uzun vadede milli takım içindeki kimyayı geliştirmek için önemli olduğunu söyledi.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2024'ün kura çekimini sunan Kerem Tunceri, FIBA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Daha önce 1995'te yıldızlar kıta şampiyonasında, 1996'da gençler düzeyinde, 1997'de FIBA 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ve 1998'de 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na oynayan Tunçeri, "Her yaş grubunda düzenlenen her turnuva, oyunculara kendilerini geliştirecek bir şeyler katıyor. Bu turnuvada mücadele edecek gençlerimizin de bunu bizzat göreceklerini düşünüyorum. Biz de gençler şampiyonasından a takım seviyesine kadar hep birlikte kendi jenerasyonumuzla birlikte oynadık. Bu bizim gelişmemize yardımcı oldu ve milli takımın değerini, milli takım forması giymenin önemini anlamaya başladık" dedi.
İtalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin üçüncü olduğu, 22 Yaş Altı 1998 Avrupa Şampiyonası'ndaki kadroda yer alan Tunçeri, "Bronz madalya kazanmıştık. Orada oynadığımız bütün maçlar benim için çok değerliydi. Maç maç hatırlamıyorum ama o turnuva benim için çok özeldi" şeklinde konuştu.
"Küçük yaşlardan son seviyeye kadar birlikte oynamak çok önemli"
Genç yaş turnuvalarında birlikte oynamanın önemine değinen eski milli oyuncu, "Çok küçük yaşlardan son seviyeye kadar birlikte oynamak çok önemli. Birlikte büyüyorsunuz. Belki aynı kulüpte ya da birbirinize karşı oynuyorsunuz. Ama milli takım müsabakalarında aynı formayı giyiyorsunuz. Altyapı turnuvalarında her seviyede birlikte oynayarak bir kimya oluşturuyorsunuz ve bu size takım olarak avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.
"Kariyerimin en güzel anısıydı"
FIBA Basketbol Dünya Kupası 2010 yarı finalinde Türkiye'nin Sırbistan'ı mağlup ettiği maçta son saniyelerde maçın sayısını atan Tunçeri, "Kariyerimin en güzel anısıydı diyebiliriz. Hem benim için hem de ülkemiz için güzel bir hatıra olduğunu düşünüyorum. Türk basketbol tarihinin belki de en önemli sayılarından birini atmak bana nasip oldu. Türk halkının mutluluğu ve sevinci muhteşemdi. Ayrıca o maça yenilgisiz çıktık ve harika bir turnuva geçirdik. Hem ülkemiz hem de milli takımımız için çok önemliydi. O geceyi hatırlıyorum, maçı kazandıktan sonra büyük bir kalabalıkla otelimize gitmiştik ve her yerde kutlama yapan insanlar vardı. Herkesin kutlama yapması nedeniyle yollar doluydu ve normalde 10 dakika süren otelimize 1,5 saatte ulaştık. Bize gösterdikleri sevgi muhteşemdi ve bunu gülümseyerek hatırlıyorum. Bunlar çok özel anlardı. Bu takımdaki hiç kimsenin o turnuvadaki anılarını unutamayacağını düşünüyorum" dedi.
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele edecek gençler hakkında ise Tunçeri şu şekilde konuştu:
"Kendi seyircimiz önünde oynamanın onlar için farklı bir heyecan ve deneyim olacağını düşünüyorum. Keyif almalarını tavsiye ediyorum. İleride geriye dönüp baktıklarında çok güzel anıları olacak. Gönül ister ki final oynasınlar. Tabii ki adım adım ilerlemeleri gerekiyor, öncelikle gruptan çıkmak lazım. Ama hedef madalya olmalı. Bunu başarabileceklerine de inanıyorum." - İSTANBUL
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