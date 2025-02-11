Spor

- Kerem Yavaş: "Fırsatları değerlendiremedik"

TRABZON - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trabzonspor karşısında iyi oyun sergilediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İyi giden süreci devam ettirmek için geldiklerini belirten Yavaş, "Puanlar almak için gelmiştik. Maça da iyi başlamıştık. İyi pozisyonlar bulduk. Kazandığımız penaltıyı değerlendiremedik. Onda sonraki süreçte oyunu yöneten, istediğini oynatan bir Eyüpspor vardı ama bunları sonuçlandıramadık. İlk devre elimize gelecek maçı berabere bitirerek içeri girdik. İkinci yarıda ise dengeli bir oyun vardı ama Trabzonspor'un tecrübeli oyunculardan oluşan takıma karşı yapmamız gereken bir hata yaptık ve golü yedik" dedi.

"Bir anlık dalgınlığımızı Trabzonspor iyi değerlendirdi"

Trabzonspor'un en çok topa sahip olan takımlardan biri olduğunu bildiklerini belirten Yavaş, "Hücum zenginlikleri olan da bir takım. Akan oyunlardan attıkları gollerde de yarısı geçişten attığını biliyorduk. Maç boyunca bunlara iyi dikkat ettik ama bir anlık dalgınlığımızı Trabzonspor iyi değerlendirdi. Reaksiyon gösterdik. Maçı beraberliğe getirecek pozisyonlarda bulduk ama değerlendiremedik. İlk 5 için önemli bir maçtı kazansaydık önemli bir avantaj elde edecektik ama olmadı. Bu mağlubiyetin acısını çekeceğiz ama bunu burada bırakıp önümüze bakacağız. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.