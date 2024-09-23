Kerem Yavaş: Puanı hak ettik - Son Dakika
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Kerem Yavaş: Puanı hak ettik

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Beşiktaş'a kaybettikleri için üzgün, fakat puan almayı hak ettiklerini belirtti.

23.09.2024 00:24
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Kerem Yavaş: "Puan almayı hak ettiğimizi düşünüyorum"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Beşiktaş'a kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak puan almayı da hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesinde net bir şekilde sahada favori olan Beşiktaş'tı. Bu sene hedefinde iyi ilerleyen, iyi başlangıç yapan bir takım. Kaliteli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi ve iyi bir teknik adamla anlaştı. Bu kimya da iyi tuttu, iyi bir takım haline dönüştüler. Bizim için iyi bir test maçıydı. Biz de burada kendi oyunumuzdan ödün vermeden oynayacağımızı söylemiştik. 90 dakikaya bakınca böyle oynadığımızı söyleyebiliriz puan kaybından dolayı üzgünüz ama bu puan kaybına pozitif bakmak istiyoruz. Rakibimiz Beşiktaş'tı. Çok güçlü bir takım. Biz de puan almayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu oyun önümüzdeki haftalar için referans olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kerem Yavaş: Puanı hak ettik
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Eyüpspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Yavaş: Puanı hak ettik - Son Dakika

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