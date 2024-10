Kerem Yavaş: Savunmada Sıkıntı Yaşayabilirsiniz

Spor

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, Başakşehir'in uzun zamandır Süper Lig'de iyi işler yaptıklarını söyleyerek, "Başakşehir gibi takımlara karşı savunmada çok kalınca sıkıntı yaşayabilirsiniz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in uzun zamandır Süper Lig'de iyi işler yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Yavaş, "Her sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyorlar ve çoğunda da başarılı oluyor. Bu sene de ülkemizi temsil ediyorlar. Geçen hafta Avrupa'da talihsiz bir sonuç aldılar. Bunu telafi etmek isteyeceklerini bekliyorduk, böyle de oldu. Başakşehir'in hücum yönü, savunmasına göre daha zengin. Hücumda çok organize ve değişkenlik gösterebilen tehlikeli bir ekip. Bizim de amacımız topu çok Başakşehir'e vermemekti. Günün negatif tarafı bu oldu. Genel olarak top onlardaydı. Başakşehir gibi takımlara karşı savunmada çok kalınca sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kalecimiz Berke bizi ayakta tuttu. Skoru koruyarak 1 puanla buradan ayrıldık. Başakşehir deplasmanında 1 puan her zaman geçerlidir. Göztepe ve Başakşehir maçlarından 4 puanla döndük. Puan önemli ama oyun gücümüzün lig başı gibi olması gerek. Başakşehir'e Avrupa kupalarında başarılar diliyorum" ifaderini kullandı.