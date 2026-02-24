Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti - Son Dakika
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti

Kerim Rahmi Koç, Asensio\'nun golünde kendinden geçti
24.02.2026 11:38  Güncelleme: 11:56
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 90+5'te attığı gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük sevinç yaşadı; çevresindekiler Koç'u zor sakinleştirdi.

Fenerbahçe'nin dün akşam Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

90+5'TEKİ GOLDE COŞKU PATLAMASI

Sarı-lacivertlilerin 90+5. dakikada Asensio ile bulduğu gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük sevinç yaşadı. Tribündeki coşkulu anlarda Kerim Rahmi Koç'un adeta kendinden geçtiği görüldü.

Yanında bulunanların genç ismi sakinleştirmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    90+11 den sonra noldu ki ?????? 17 2 Yanıtla
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    şener şen geldi aklıma etme oglum :)) 9 2 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Seni kim fb li yaptı koçum =) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
