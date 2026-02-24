Kerim Rahmi Koç, Asensio\'nun golünde kendinden geçti

Fenerbahçe'nin dün akşam Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin 90+5. dakikada Asensio ile bulduğu gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük sevinç yaşadı. Tribündeki coşkulu anlarda Kerim Rahmi Koç'un adeta kendinden geçtiği görüldü.
Yanında bulunanların genç ismi sakinleştirmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
