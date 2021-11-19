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Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu - Son Dakika

Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu

19.11.2021 10:22

- Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu Halter sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının dördüncü yılında Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

- Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu

BURSA - Halter sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının dördüncü yılında Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Kestel Belediyesi, 'Cep Herkülü' olarak bilinen Milli Sporcu Naim Süleymanoğlu'nun vefatının dördüncü yılı sebebiyle anma töreni düzenledi. Etkinlik, Kestel Belediyespor'dan 100 sporcunun katıldığı Anma koşusu ile başladı. Koşu, Yeni Mahalle'de bulunan Naim Süleymanoğlu Parkı'nda son buldu. Etkinliğe Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa Yönetim Kurulu üyesi Ali Sait Adiloğlu, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş ve İlçe Protokolü katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve lokma dağıtımıyla devam eden programda sporcular tarafından halter gösterisi yapıldı. Daha sonra kurulan platformda, temsili bir halter ile Başkan Tanır ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Spor hayatı boyunca kazandığı başarılarla ülkemize çok büyük mutluluklar yaşatan, sadece Türkiye'de değil dünyada çok sayıda gence rol model olmuş bir ismi erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığımızı belirtmek istiyorum. 46 kez dünya rekoru kıran, 3 kez Olimpiyat Şampiyonu olan, 8 kez Dünya Şampiyonluğu elde eden, 'Cep Herkülü' lakabıyla anılan Naim Süleymanoğlu, ay-yıldızlı formamızla birçok başarılar kazanan büyük bir sporcuydu. Ülkemizi en yüksek seviyelere çıkaran ve bütün zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Süleymanoğlu, ülkemize armağan ettiği altın madalyalar ve dünya rekorlarıyla gönüllerimize taht kurmuştur. Ancak Naim Süleymanoğlu, 1989'da olimpiyat şampiyonu olduğunda mağlup ettiği sadece rakipleri değildir. Naim Süleymanoğlu aynı zamanda dönemin baskıcı rejiminin, o baskılarına karşı koyarak, Bulgaristan Türklerimizin bir umudu, umuda açılan bir penceresi olmayı başarmıştı. İşte bu yüzden Naim Süleymanoğlu büyük bir sporcudan öte büyük bir kahramandır. Onun Türk ve dünya spor hayatına kattıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesile ile, merhum Naim Süleymanoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu
Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu

Naim Süleymanoğlu, Kestel Belediyesi, Halter, Kestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kestel'de 100 sporcu 'Cep Herkülü' için koştu - Son Dakika Spor


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